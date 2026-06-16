Nach der WM ist Schluss: Mexikos Ochoa geht "in Frieden"

SID 16.06.2026 • 17:47 Uhr Guillermo Ochoa hört nach der Weltmeisterschaft auf. Der 40-Jährige sieht im Fußball keinen Sinn mehr.

Der mexikanische Kult-Torhüter Guillermo Ochoa tritt nach der Fußball-Weltmeisterschaft zurück. „Ich sehe keinen Sinn mehr im Fußball. Ich sehe keinen Sinn mehr darin, weiterzuspielen“, sagte der der 40-Jährige in einem FIFA-Format.

„Meine Karriere, diese lange Reise, mit einer Weltmeisterschaft in Mexiko zu beenden, ist fantastisch.“ Er verlasse die Bühne „in Frieden, mit hoch erhobenem Kopf“.

Für Co-Gastgeber Mexiko bestreitet er seine sechste WM und sorgt damit gemeinsam mit den Weltstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo für einen Rekord.

WM: Ochoa spielte schon 2006 in Deutschland für Mexiko

Schon 2006 hatte er an der Endrunde in Deutschland teilgenommen. Es folgten Südafrika 2010, Brasilien 2014, Russland 2018 und Katar 2022. Bei der diesjährigen WM ist er Ersatzmann hinter Stammkeeper Raúl Rangel. 153 Länderspiele absolvierte Ochoa bislang, damit steht er auf Platz drei der „ewigen“ Rangliste Mexikos.