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Nach Kantersieg: DFB-Team mit Jubel empfangen

DFB-Team mit Jubel empfangen

Julian Nagelsmann gönnt seinen Spielern erst einmal Erholung.
Die deutsche Nationalmannschaft feiert einen WM-Auftakt nach Maß und spielt sich zeitweise in einen Rausch.
SID
Julian Nagelsmann gönnt seinen Spielern erst einmal Erholung.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist nach ihrem furiosen WM-Auftakt unter großem Jubel in ihrem WM-Quartier in Winston-Salem empfangen worden.

Als die Busse am Sonntagabend Ortszeit um 21.39 Uhr in der Nobel-Herberge The Graylyn Estate vorfuhren, standen die Mitarbeiter Spalier und applaudierten Kapitän Joshua Kimmich und Co. lautstark.

Deutschland trifft am Samstag auf die Elfenbeinküste

Der viermalige Weltmeister hatte mit dem 7:1 gegen Außenseiter Curacao in Houston ein Zeichen gesetzt, die süße Belohnung von Bundestrainer Julian Nagelsmann folgte sofort. Der Bundestrainer öffnete die Pforten der Unterkunft für die Familien.

Die Vorbereitung auf das zweite Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) am Samstag in Toronto startet erst mit dem Training am Mittwoch auf dem Gelände der renommierten Wake Forest University.

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