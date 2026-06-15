Nach Kantersieg: DFB-Team mit Jubel empfangen

SID 15.06.2026 • 08:39 Uhr Julian Nagelsmann gönnt seinen Spielern erst einmal Erholung.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist nach ihrem furiosen WM-Auftakt unter großem Jubel in ihrem WM-Quartier in Winston-Salem empfangen worden.

Als die Busse am Sonntagabend Ortszeit um 21.39 Uhr in der Nobel-Herberge The Graylyn Estate vorfuhren, standen die Mitarbeiter Spalier und applaudierten Kapitän Joshua Kimmich und Co. lautstark.

Deutschland trifft am Samstag auf die Elfenbeinküste

Der viermalige Weltmeister hatte mit dem 7:1 gegen Außenseiter Curacao in Houston ein Zeichen gesetzt, die süße Belohnung von Bundestrainer Julian Nagelsmann folgte sofort. Der Bundestrainer öffnete die Pforten der Unterkunft für die Familien.