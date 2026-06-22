Nach Kritik: WM-Star ist Vater geworden

SID 22.06.2026 • 21:30 Uhr Inmitten der Diskussionen wird der Sohn von WM-Star Jérémy Doku geboren. Kurz zuvor unternahm L'Équipe einen Versuch der Schadensbegrenzung.

Jérémy Dokus Entscheidung für die Geburt seines Sohnes und gegen die WM hatte für einige Schlagzeilen gesorgt – nun ist der belgische Nationalspieler Vater geworden.

Der 24-Jährige flog nach London und erlebte den großen Moment mit, schon am Dienstag soll er nun wieder zur Mannschaft stoßen. Das teilte der belgische Verband am Montagabend mit, Doku werde sich mit dem Team auf das letzte Vorrundenspiel vorbereiten.

„Herzlichen Glückwunsch an Jérémy Doku und seine Familie zur Geburt ihres ersten Sohnes Praise“, schrieben die Roten Teufel auf Instagram. Der 24-Jährige sei „mit Zustimmung und in Begleitung“ eines Teamarztes nach London gereist, „um bei diesem besonderen Anlass an der Seite seiner Frau zu sein“.

WM: Wirbel um Dokus Entscheidung

Während der vergangenen Tage hatte es auch Kritik an der Entscheidung Dokus gegeben, besonders die Aussagen der Journalistin France Pierron sorgten dabei für Empörung. „Eine Geburt ist ein widerlicher Moment, in dem der Vater nutzlos ist, er hat nur eine Statistenrolle“, sagte Pierron: „Du hast die Chance, an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Es gibt Hunderte Fußballspieler, die alles geben würden, um in dieser Position zu sein.“

Die französische Sportzeitung L’Équipe, für dessen TV-Sender Pierron arbeitet, distanzierte sich dann von den Äußerungen. Die Aussagen widersprächen „den Werten der Gruppe in hohem Maße“, teilte L’Équipe mit. Man entschuldige sich „bei dem betroffenen Fußballspieler und darüber hinaus beim gesamten Publikum“.

Der deutsche Nationalspieler Nadiem Amiri indes kann Doku verstehen. Er habe „gar kein Verständnis dafür, dass er kritisiert wird“, sagte der zweifache Vater am Montag im DFB-Quartier: „Alle Väter wissen, was das für ein besonderer Moment ist. Das ist sehr intensiv, da braucht seine Frau ihn auch.“