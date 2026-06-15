Nach Torparty: Nagelsmann beschwört Teamgeist

SID 15.06.2026 • 05:41 Uhr Durch ihren Raketenstart hat die deutsche Mannschaft das Weiterkommen fast schon sicher.

Julian Nagelsmann beschwört nach der Torparty zum WM-Auftakt den Teamgeist in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. „Wir haben ein sehr gutes Miteinander. Davon müssen wir zehren. Es gibt einen sehr guten Geist. Auch die Ersatzspieler pushen extrem“, sagte der Bundestrainer nach dem 7:1 (3:1) gegen Außenseiter Curacao in Houston und mahnte: „Das ist der Schlüssel. Das müssen wir beibehalten. Da dürfen wir keinen Deut nachlassen.“

Denn auch Nagelsmann weiß, dass die Gegner Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire/20. Juni in Toronto) und Ecuador (25. Juni/East Rutherford) der DFB-Auswahl deutlich mehr abverlangen werden. „Die beiden Gegner, die jetzt kommen, sind schon richtig gut. Sie verfügen über viel Speed, viel Körperlichkeit“, sagte der 38-Jährige.

DFB hat Weiterkommen quasi sicher

Durch den neuen Modus hat der viermalige Weltmeister den Einzug ins Sechzehntelfinale aber schon fast sicher. Von den zwölf Gruppendritten ziehen acht in die K.o.-Runde ein. „Da denken wir nicht so extrem dran. Wir haben der Mannschaft eingetrichtert, dass wir uns immer auf die nächste Aufgabe konzentrieren“, sagte Nagelsmann.