Nach Torparty: Nagelsmann beschwört Teamgeist

Julian Nagelsmann beschwört nach der Torparty zum WM-Auftakt den Teamgeist in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. „Wir haben ein sehr gutes Miteinander. Davon müssen wir zehren. Es gibt einen sehr guten Geist. Auch die Ersatzspieler pushen extrem“, sagte der Bundestrainer nach dem 7:1 (3:1) gegen Außenseiter Curacao in Houston und mahnte: „Das ist der Schlüssel. Das müssen wir beibehalten. Da dürfen wir keinen Deut nachlassen.“
Nagelsmann beschwört den Teamgeist
Denn auch Nagelsmann weiß, dass die Gegner Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire/20. Juni in Toronto) und Ecuador (25. Juni/East Rutherford) der DFB-Auswahl deutlich mehr abverlangen werden. „Die beiden Gegner, die jetzt kommen, sind schon richtig gut. Sie verfügen über viel Speed, viel Körperlichkeit“, sagte der 38-Jährige.
DFB hat Weiterkommen quasi sicher
Durch den neuen Modus hat der viermalige Weltmeister den Einzug ins Sechzehntelfinale aber schon fast sicher. Von den zwölf Gruppendritten ziehen acht in die K.o.-Runde ein. „Da denken wir nicht so extrem dran. Wir haben der Mannschaft eingetrichtert, dass wir uns immer auf die nächste Aufgabe konzentrieren“, sagte Nagelsmann.
Den Schwung aus dem Raketenstart will die DFB-Elf aber für den weiteren Turnierverlauf mitnehmen. „Der Schlüssel war, dass wir Überzeugung und Vertrauen nach innen entwickeln. Das ist gewachsen. Die Überzeugung ist größer als vor dem Spiel“, betonte Nagelsmann und fügte an: „Wir wollen den Fans in Deutschland viele Emotionen bescheren. Wenn wir die nötige Geduld und trotzdem Speed und Intensität haben, können wir ein gutes Turnier spielen.“