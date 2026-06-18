Nach Tuchel-Kritik: FIFA passt Fotografen-Position an

SID 18.06.2026 • 23:08 Uhr Der englische Coach konnte die Hymnen bei seinem Debüt nicht genießen. Nun reagiert die FIFA auf Tuchels Bitte.

Nach der Fotografen-Kritik von Englands Fußball-Nationaltrainer Thomas Tuchel hat der Weltverband FIFA offenbar eingelenkt. Um den Trainern während der Nationalhymnen vor den WM-Spielen eine freiere Sicht zu ermöglichen, sollen die Fotografen ab sofort näher an der Mittellinie aufgestellt werden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Nach dem Auftaktsieg der Three Lions gegen Kroatien (4:2) hatte sich Tuchel an die FIFA gewandt und „inständig“ um eine Änderung gebeten. „Es war heute ein ganz, ganz besonderer Moment. Aber ich stand einen halben Meter vor einer Wand aus 50 Fotografen und konnte keinen einzigen meiner Spieler sehen. Das hat mir das Erlebnis ein wenig verdorben“, sagte der frühere Trainer des FC Bayern über sein WM-Debüt.

Einen Tag später änderte die FIFA offenbar ihre Richtlinien. Erstmals kam das neue Verfahren demnach beim Spiel der Gruppe A am Donnerstag zwischen Tschechien und Südafrika (1:1) zum Einsatz.