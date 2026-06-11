WM 2026: Japan-Drama! Bundesliga-Star profitiert

SID 11.06.2026 • 20:38 Uhr Der 26-Jährige Machino rückt aufgrund einer Verletzung des Kapitäns nach.

Borussia Mönchengladbachs Shuto Machino ist aufgrund des verletzungsbedingten Ausscheidens von Nationalmannschaftskapitän Wataru Endo in den japanischen WM-Kader nachgerückt. Das berichtete der Transfer-Insider Fabrizio Romano am Donnerstag. Für den 26-Jährigen ist es seine zweite WM-Teilnahme.

Machino doch bei der WM dabei

Endo (33), der beim FC Liverpool unter Vertrag steht, kämpft seit längerem mit einem Bänderanriss im Sprunggelenk und konnte im mexikanischen Vorbereitungscamp der Japaner kein einziges Mal voll am Mannschaftstraining teilnehmen. Beim 1:0 gegen Island Ende Mai hatte er zwar auf dem Platz gestanden, musste jedoch zur Halbzeit ausgewechselt werden.

Machino kommt bisher auf 14 Länderspiele und stand zuletzt im März im japanischen Kader. Bei der WM 2022 war er dabei, kam aber nicht zum Einsatz. Neben Nico Elvedi (Schweiz), Jens Castrop (Südkorea), Joe Scally und Gio Reyna (USA) sowie Haris Tabakovic (Bosnien und Herzegowina) ist er einer von sechs Gladbachern bei der WM.