Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtet im WM-Sechzehntelfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Paraguay in seiner Startelf überraschend auf Jamal Musiala. Der noch nicht in Bestform spielende Münchner wird durch Super-Joker Deniz Undav ersetzt. Im Gegensatz zur Niederlage beim Abschluss der Vorrunde gegen Ecuador (1:2) kehrt zudem der zuletzt leicht angeschlagene Nathaniel Brown nach seinen Adduktorenbeschwerden als Linksverteidiger zurück.
Nagelsmann bringt Undav für Musiala
Im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay kehrt außerdem Brown in die Startelf zurück.
Bundestrainer Julian Nagelsmann
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Kapitän Joshua Kimmich, Jonathan Tah und Antonio Rüdiger komplettieren vor Torhüter Manuel Neuer die Viererkette. Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha kommen im Maschinenraum zum Einsatz, obwohl das Duo gegen Ecuador schwächelte.
Leroy Sané, Kai Havertz und Florian Wirtz sollen in der Offensive hinter Stürmer Undav wirbeln. – Die deutsche Aufstellung: Neuer – Kimmich, Tah, Rüdiger, Brown – Pavlovic, Nmecha – Sané, Havertz, Wirtz – Undav. – Trainer: Nagelsmann