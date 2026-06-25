Nagelsmann hat Ballermann-Hit "unfreiwillig" gehört

SID 25.06.2026 • 02:59 Uhr Der Bundestrainer kennt den Ballermann-Song über sich, betont aber, ihn nur einmal gehört zu haben.

„Unser Mann, der alles nageln kann, heißt Julian Nagelsmann“, lautet der Refrain im Ballermann-Song des Komikers Buddy Ogün. Der Bundestrainer ist aber offenbar kein großer Fan der musikalischen Würdigung seiner Person.

Als er vor dem letzten WM-Gruppenspiel gegen Ecuador am Donnerstag (ab 22.00 Uhr im LIVETICKER) auf den Song angesprochen wurde, reagierte Nagelsmann eher peinlich berührt.

WM: Nagelsmann hat Song „unfreiwillig“ gehört

Er habe das Lied zwar schon gehört, aber „unfreiwillig“, wie er betonte. Sein Trainerteam habe es ihm vorgespielt: „Ich habe es mir nur einmal angehört, nicht öfter.“

Zur Fußball-WM gebe es „ja über alle möglichen Leute lustige Songs. Beim Text habe ich ab und zu mal weggehört“, sagte Nagelsmann über die eine oder andere zweideutige Textzeile.