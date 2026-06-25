Nagelsmann hat Ballermann-Hit "unfreiwillig" gehört

„Unser Mann, der alles nageln kann, heißt Julian Nagelsmann“, lautet der Refrain im Ballermann-Song des Komikers Buddy Ogün. Der Bundestrainer ist aber offenbar kein großer Fan der musikalischen Würdigung seiner Person.
Ballermann-Hit? Das sagt Nagelsmann
Als er vor dem letzten WM-Gruppenspiel gegen Ecuador am Donnerstag (ab 22.00 Uhr im LIVETICKER) auf den Song angesprochen wurde, reagierte Nagelsmann eher peinlich berührt.
WM: Nagelsmann hat Song „unfreiwillig“ gehört
Er habe das Lied zwar schon gehört, aber „unfreiwillig“, wie er betonte. Sein Trainerteam habe es ihm vorgespielt: „Ich habe es mir nur einmal angehört, nicht öfter.“
Zur Fußball-WM gebe es „ja über alle möglichen Leute lustige Songs. Beim Text habe ich ab und zu mal weggehört“, sagte Nagelsmann über die eine oder andere zweideutige Textzeile.
Unter anderem heißt es in dem Song mit dem Titel „Nagelsmann“: „Unser Mann mit Nagelfachverstand heißt Julian Nagelsmann.“ Der Besungene nimmt es sportlich. „Wenn es zwei Leute freut am Ballermann, dann bin ich schon ganz froh darüber“, sagte er.