Nagelsmann setzt auf Musiala

SID 14.06.2026 • 06:11 Uhr Der Zauberfuß aus München habe aber noch "ein paar Schritte zu gehen".

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Jamal Musiala seine volle Rückendeckung zugesichert. „Jamal hat noch ein paar Schritte zu gehen. Die kann er aber nur gehen, wenn wir ihn spielen lassen. Wir vertrauen ihm total“, sagte Nagelsmann vor dem WM-Auftaktspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag (19.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) in Houston gegen Außenseiter Curacao.

Zauberfuß Musiala ist nach seiner schweren Verletzung vor einem Jahr noch auf der Suche nach seiner Bestform. „Um eine richtig gute WM zu spielen, brauchen wir Jamal in einer Topverfassung“, sagte Nagelsmann und versicherte: „Er hat sich von Training zu Training gesteigert.“

Die Personalie Musiala löste zuvor auch eine Debatte unter den Experten aus. Während sich Jürgen Klopp und Thomas Müller bei MagentaTV für einen Einsatz von Deniz Undav stark machten, setzte sich Matthäus für Musiala ein. „Da gebe ich Lothar Recht“, sagte Nagelsmann.