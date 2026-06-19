Nagelsmann stärkt erneut Sané

SID 20.06.2026 • 01:35 Uhr Der Bundestrainer plant gegen die Elfenbeinküste keine Wechsel in der Startelf.

Julian Nagelsmann setzt auch im zweiten WM-Gruppenspiel auf seine überzeugende Startelf vom furiosen Turnierauftakt gegen Curacao (7:1). „Es gibt keinen offensichtlichen Grund, etwas zu ändern. Wir warten aber mal die Nacht ab, ob alle fit und gesund sind“, sagte der Bundestrainer vor dem Spiel am Samstag (22.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) in Toronto gegen die Elfenbeinküste.

Damit wird auch der oft kritisch beurteilte Leroy Sané wieder in der Anfangsformation stehen. „Er hat gut trainiert. Ich wüsste nicht, warum ich ihn nicht spielen lassen soll. Ich bin keiner, der sich von Meinungen von außen treiben lässt“, sagte Nagelsmann.

Mit dem elften Sieg in Folge hätte die DFB-Auswahl vorzeitig die K.o.-Phase erreicht. Nagelsmann mahnte aber vor dem kommenden Gegner, der mit einem Sieg gegen Ecuador (1:0) ins Turnier gestartet war. „Vorne haben sie auf allen drei Positionen viel Tempo. Im Mittelfeld besitzen sie eine brutale Körperlichkeit. Das kann uns schon vor Probleme stellen“, sagte Nagelsmann. Sein Team habe sich im Training aber so vorbereitet, „um ihre Stärken wegzunehmen“.