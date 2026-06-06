Nagelsmann verspricht: Neuer spielt gegen Curacao

SID 06.06.2026 • 23:12 Uhr Der Nationaltorhüter steht vor einem WM-Kaltstart. Nächste Woche soll er ins Teamtraining einsteigen, dann wartet Curacao.

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Zweifel an der Einsatzfähigkeit des angeschlagenen Manuel Neuer ausgeräumt. Der Nationaltorhüter werde nach der Ankunft am Montag im WM-Quartier in Winstom-Salem mit dem Teamtraining beginnen und beim Auftaktspiel gegen Curacao am 14. Juni im Tor stehen, bestätigte Nagelsmann nach der Generalprobe der DFB-Auswahl am Samstag gegen die USA in Chicago (2:1).

„Er wird jetzt, wenn wir in Winston-Salem ankommen, ins Mannschaftstraining einsteigen, so ist es geplant, und dann gegen Curacao auch spielen“, sagte der Bundestrainer bei RTL. Er sprach zugleich Oliver Baumann „ein riesiges Kompliment“ aus. Der Hoffenheimer hatte als Neuer-Vertreter die beiden Vorbereitungsspiele auf das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada absolviert und sich laut Nagelsmann vorbildlich „in den Dienst der Mannschaft gestellt“.

Der 40-jährige Neuer hatte vor der Partie in den USA schon das Länderspiel gegen Finnland (4:0) verpasst. Sein bisher letztes Spiel in der DFB-Auswahl bestritt Neuer im Viertelfinale der Heim-EM 2024 gegen Spanien (1:2 n.V.). Gegen Curacao wartet ein Kaltstart auf den Münchner, nachdem er vor drei Wochen eine Wadenverletzung erlitten hatte.