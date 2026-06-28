Nagelsmann vertraut seiner Stammelf

SID 28.06.2026 • 05:08 Uhr Gegen Paraguay werden keine Experimente erwartet.

Bundestrainer Julian Nagelsmann vertraut trotz des herben Stimmungsdämpfers zum Abschluss der Vorrunde gegen Ecuador (1:2) seiner Stammelf. Für das Sechzehntelfinale gegen Paraguay am Montag (22.30 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Foxborough ist daher mit keinen Überraschungen zu rechnen, zudem ist Linksverteidiger Nathaniel Brown nach seinen leichten Adduktorenproblemen wieder fit.

Vor Torhüter Manuel Neuer dürften zudem Kapitän Joshua Kimmich, Jonathan Tah und Antonio Rüdiger in der Viererkette spielen. Auch im Maschinenraum wird kein Wechsel erwartet. Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic sollten auch im vierten WM-Spiel beginnen. Davor sollen Leroy Sané, Jamal Musiala und Florian Wirtz in der offensiven Dreierreihe hinter Stürmer Kai Havertz endlich wirbeln.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Deutschland: Neuer/Bayern München (40 Jahre/127 Länderspiele) – Kimmich/Bayern München (31/113), Tah/Bayern München (30/50), Rüdiger/Real Madrid (33/85), Brown/Eintracht Frankfurt (23/7) – Pavlovic/Bayern München (22/14), Nmecha/Borussia Dortmund (25/11) – Sané/Galatasaray (30/79), Musiala/Bayern München (23/45), Wirtz/FC Liverpool (23/44) – Havertz/FC Arsenal (27/61) – Trainer: Nagelsmann

Paraguay: Gill/San Lorenzo de Almagro (26/9) – Caceres/Dynamo Moskau (26/20), Velazquez/Cerro Porteño (35/16), G. Gomez/Palmeiras (33/92), Canale/Lanus (29/4), Maidana/Talleres (20/4) – Cubas/Vancouver Whitecaps (30/36), Galarza/Atlanta United (24/17), Almirón/Atlanta United (32/64) – Avalos/Independiente (34/25), Enciso/Racing Straßburg (22/33)- Trainer: Alfaro