Nagelsmanns besonderes Shirt: „Trage es mit Stolz“

SID 20.06.2026 • 09:22 Uhr Der Bundestrainer spürt die Unterstützung der Fans bei der WM buchstäblich auf seinem Rücken.

Julian Nagelsmann coacht bei der Fußball-WM teilweise in einem schlichten schwarzen T-Shirt – eine besondere Hommage an die Fans: Auf der Rückseite des Kleidungsstücks sind die Namen einiger Anhänger aufgedruckt, sehr zur Freude des Bundestrainers.

„Ich finde es eine schöne Sache“, sagte Nagelsmann bei MagentaTV, den Fans gebe es „ein bisschen das Feeling, nah am Spiel mit dran zu sein – auch wenn es nur verschriftlicht auf meinem Rücken ist. Ich trage es mit Stolz und hoffe, dass die Menschen, die da drauf stehen, sich darüber freuen.“

Eine ähnliche Aktion hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) schon bei der Verzierung des Teambusses der Nationalmannschaft gestartet. „Da hatten Fans die Möglichkeit, sich zu bewerben, dass ihr Name da erscheint, dass sie uns sinnbildlich den Rücken stärken“, erklärte Nagelsmann: „Bei mir ist es dann wirklich der Rücken, beim Bus ist es die Seitenverkleidung.“

Sein schwarzes Fan-Shirt hat ihm beim WM-Auftakt gegen Curacao (7:1) schon Glück gebracht, obwohl er es zunächst gar nicht trug. Vor dem Spiel stand Nagelsmann im schwarzen adidas-Sportshirt mit Verbandswappen bei den Fernsehinterviews. Mit Anpfiff coachte er im gestreiften Poloshirt von Marc O’Polo. Erst nach der Pause wechselte er zu seinem besonderen Namens-Shirt.

Warum? „In der Halbzeit war es sehr warm und das Poloshirt war sehr warm“, erklärte er: „Das andere T-Shirt ist ein bisschen dünner und da sind die Fans drauf. Sie haben heute gute Stimmung gemacht und ich wollte das mit dem einen oder anderen Namen auf dem Shirt noch mal belohnen.“