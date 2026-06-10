Neuendorf sieht DFB-Team "bestens vorbereitet"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für den WM-Auftakt gerüstet. „Man spürt bei Trainern, Spielern, dem gesamten Team eine große Zuversicht, eine große Lust, die Herausforderungen zu meistern. Die Mannschaft ist bereit, diesen besonderen Weg gemeinsam zu gehen – mit Teamgeist, Überzeugung, Zusammenhalt und dem klaren Glauben an ein erfolgreiches Turnier“, schrieb Neuendorf in einem Gastbeitrag für das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
DFB-Präsident mit großer Zuversicht
Der DFB-Präsident erwartet eine WM mit großen Herausforderungen.
DFB-Präsident Bernd Neuendorf
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Die DFB-Auswahl startet am Sonntag (19 Uhr MESZ) in Houston gegen Außenseiter Curacao in die WM in den USA, Mexiko und Kanada. Für Neuendorf ist es aufgrund der Umstände „ein Turnier der Superlative – erstmals ausgetragen in drei Ländern, mit 48 Mannschaften, in verschiedenen Klima- und Zeitzonen“.
Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann sei „hierauf bestens vorbereitet“, so Neuendorf: „Ich freue mich auf diese WM, auf die Spiele unserer Mannschaft. Sie spielt für Deutschland, für ihre Fans und für ein gemeinsames Ziel, das alle verbindet. Dafür, dass die Menschen zusammenkommen und zusammen jubeln können. Vielleicht ist gerade dies in unseren herausfordernden Zeiten so viel wert.“