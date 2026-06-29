Neuer Bundesliga-Spielplan: DFL startet Schnitzeljagd

Maximilian Lotz 29.06.2026 • 11:10 Uhr Am Donnerstag wird der Spielplan für die neue Bundesliga-Saison veröffentlicht. Bis dahin werden einzelne Highlight-Partien bekannt gegeben - und die Fans sollen mitraten.

Im Rahmen der Veröffentlichung des neuen Spielplans für die kommende Saison hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) eine „Bundesliga City Challenge“ ausgerufen. Dabei werden bis zur Enthüllung des kompletten Spielplans am Donnerstag vorab einzelne Highlight-Partien bekannt gegeben – und die Fans sollen mitraten.

Los geht es am Montag mit der Spielplan-Schnitzeljagd. Um 15 Uhr soll in der Bundesliga-App der entscheidende Hinweis auf den Termin des Revierderbys zwischen Aufsteiger Schalke 04 und dem BVB auftauchen. In den jeweiligen Städten sind dann Umschläge versteckt, die die Lösung enthalten sollen.

Auch Bayern-Auftaktgegner ist Teil der Schnitzeljagd

Nachdem das Geheimnis um das erste Bundesliga-Revierderby seit März 2023 gelüftet ist, geht es am Dienstag mit der nächsten besonderen Begegnung weiter: Dann wird der erste Heimspiel-Gegner von Bundesliga-Neuling SV Elversberg Thema der Schnitzeljagd.

Am Mittwoch können die Fans zwei weitere Highlights vorab enthüllen: Zunächst soll das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga am 7. August erraten werden.