DFB-Rückkehrer Manuel Neuer erlebt bei der Fußball-WM einen anderen, gereiften Bundestrainer. „Ich glaube, dass sich jeder weiterentwickelt – und das hat Julian auch gemacht“, sagte der Rio-Weltmeister vor dem zweiten deutschen Gruppenspiel am Samstag (22.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) in Toronto gegen die Elfenbeinküste.
Neuer: Nagelsmann „mit dem Herzen dabei“
Er sehe allerdings „keinen riesen Unterschied“ im Vergleich zur Heim-EM 2024, ergänzte Neuer (40). Nagelsmann sei „sehr klar in seinen Aussagen und in dem, was er von der Mannschaft will“. Dass es „wenig Rückfragen aus der Mannschaft“ an den Chef gebe, liege wohl daran, dass Nagelsmann „jetzt auch eine gewisse Zeit mit den Spielern zusammenarbeitet. Für mich wirkt es sehr selbstsicher.“
An der Seitenlinie sei der 38-Jährige „ein sehr emotionaler Trainer, aber man muss ganz ehrlich sagen, dass das irgendwie dazugehört, weil er einfach mit dem Herzen dabei ist“, ergänzte Neuer. Nagelsmanns Analysen und die Besprechungen seien dennoch „so klar für uns, dass wir dann auch wirklich zielstrebig in die Partien gehen können. Und das ist für mich ein sehr gutes Zeichen.“