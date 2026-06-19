Neuer: Nagelsmann „mit dem Herzen dabei“

SID 19.06.2026 • 05:32 Uhr Der DFB-Rückkehrer ist voll des Lobes für den Bundestrainer.

DFB-Rückkehrer Manuel Neuer erlebt bei der Fußball-WM einen anderen, gereiften Bundestrainer. „Ich glaube, dass sich jeder weiterentwickelt – und das hat Julian auch gemacht“, sagte der Rio-Weltmeister vor dem zweiten deutschen Gruppenspiel am Samstag (22.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) in Toronto gegen die Elfenbeinküste.

Er sehe allerdings „keinen riesen Unterschied“ im Vergleich zur Heim-EM 2024, ergänzte Neuer (40). Nagelsmann sei „sehr klar in seinen Aussagen und in dem, was er von der Mannschaft will“. Dass es „wenig Rückfragen aus der Mannschaft“ an den Chef gebe, liege wohl daran, dass Nagelsmann „jetzt auch eine gewisse Zeit mit den Spielern zusammenarbeitet. Für mich wirkt es sehr selbstsicher.“