Neuer-Entscheidung gefallen

Maximilian Lotz 14.06.2026 • 01:52 Uhr Auf der Pressekonferenz vor dem WM-Auftakt der deutschen Mannschaft gegen Curacao legt sich Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Torhüterfrage fest. Zudem gibt er weitere Einblicke in seine Startelf.

Dem Comeback von Manuel Neuer steht nichts mehr Weg. Das bestätigte Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der abschließenden Pressekonferenz in Houston. „Alle Spieler sind gesund und Manu wird beginnen“, sagte Nagelsmann.

Damit wird Neuer am Sonntag (19 Uhr MESZ im LIVETICKER) beim WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao sein DFB-Comeback nach 709 Tagen feiern. Das letzte seiner bisher 124 Länderspiele bestritt der 40-Jährige beim Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM 2024 gegen Spanien (1:2 n.V.).

WM: Nagelsmann setzt auf Brown und Musiala

In den WM-Vorbereitungsspielen gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) fehlte Neuer aufgrund einer Wadenverletzung. Der Münchner wurde durch Oliver Baumann vertreten, der lange Zeit als Nummer eins für die WM galt.

Darüber hinaus verkündete Nagelsmann, dass auch Linksverteidiger Nathaniel Brown wie schon zuletzt auch gegen Curacao zur Startelf gehören wird. Der vom FC Bayern umworbene 22-Jährige erhält damit den Vorzug vor David Raum.

Auch Jamal Musiala stärkte Nagelsmann weiter den Rücken und verriet, dass der Offensivspieler am Sonntag von Beginn an auflaufen wird. „Ja, das reicht für die Startelf“, betonte der Bundestrainer. „Jamal hat noch ein paar Schritte zu gehen, aber die kann er auch nur gehen, wenn wir ihn spielen lassen und ihm die Zeit auch geben.“

Nagelsmann gibt Matthäus recht

Die Personalie wurde zuletzt unter Experten viel diskutiert. Jürgen Klopp und Thomas Müller hatten bei MagentaTV Deniz Undav anstelle von Musiala für die Startelf vorgesehen. Daraufhin kritisierte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus die Experten, was Klopp zu einer Einordnung veranlasste.

Nagelsmann schlug sich in Bezug auf Musiala auf die Seite von Matthäus. „Wir vertrauen ihm total, da gebe ich Lothar absolut recht, dass er sagt, um eine richtig gute WM zu spielen, brauchen wir Jamal in einer Topverfassung, auch im richtigen Rhythmus und wir müssen ihm die Spielzeit auch geben. Und die bekommt er morgen.“

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