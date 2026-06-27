Neuer Vertrag beim FC Bayern fix? Das sagt Konrad Laimer

Maximilian Lotz , Stefan Kumberger 27.06.2026 • 10:03 Uhr Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß deutete nach SPORT1-Informationen zuletzt eine Einigung mit Konrad Laimer an. Nun gibt der österreichische Nationalspieler Auskunft über den aktuellen Stand.

Konrad Laimer hat sich zur von Uli Hoeneß angedeuteten Einigung auf einen neuen Vertrag beim FC Bayern geäußert. „Es ist noch nicht offiziell“, sagte Laimer bei ServusTV. „Es ist auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg.“

Auf die Frage, ob er sich wertgeschätzt fühle, antwortete der 29-Jährige: „Ja, sehr. Es passt gut.“

FC Bayern: Hoeneß deutet Einigung mit Laimer an

Ehrenpräsident Hoeneß hatte nach SPORT1-Informationen am Mittwoch auf einer Veranstaltung im oberbayerischen Altötting angedeutet, dass Laimer weiterhin Spieler des Rekordmeisters bleibt. Man sei sich in den entscheidenden Punkten einig, es fehle nur noch die Unterschrift. Weitere Details zum Deal bleiben vorerst im Dunkeln.

SPORT1-Infos zufolge soll sich Laimer voll und ganz auf die WM mit Österreich konzentrieren können, erst dann soll die Finalisierung folgen.

Laimer legt Fokus auf die WM

Auch Laimer selbst betonte, sich auf das Turnier fokussieren zu wollen. „Ich konzentriere mich auf das Hier und Jetzt. Das habe ich schon immer gemacht“, sagte er. „Ich hoffe, dass wir noch sehr lange hier sind.“

Auf der Pressekonferenz vor dem letzten Gruppenspiel gegen Algerien (Sonntag, 4 Uhr MESZ im LIVETICKER) erklärte er: „Grundsätzlich ist es im Fußball normal, dass immer so viele Sachen von außen kommen.“ Er sei „da ehrlicherweise immer relativ entspannt, ich lese nicht so viel was geschrieben und gesagt wird. Das bringt mir nix.“

Langer Vertragspoker um Laimers Zukunft

Laimer spielt seit 2023 für den FC Bayern. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2027. Der Poker um seine Zukunft läuft bereits seit längerer Zeit.