Neuseeland im Zwiespalt der Gefühle

SID 16.06.2026 • 06:23 Uhr In Neuseeland überwiegen gemischte Gefühle. Elijah Wood trifft beim 2:2 gegen den Iran zweimal, beklagt aber, dass dies nur zu einem Punkt führt.

Elijah Wood war im Zwiespalt der Gefühle. Zwei Tore geschossen, und damit bereits halb so viele wie Neuseeland bei seinen bisherigen sechs WM-Spielen.

Und trotzdem war der Offensivspieler vom englischen Klub FC Motherwell nicht zufrieden, zumindest nicht so ganz. „Es war fast ein perfektes Spiel, bis auf das Ergebnis“, sagte er nach dem unterhaltsamen 2:2 (1:1) gegen die Mannschaft des Iran.

Neuseeland wartet noch auf den ersten WM-Sieg

„Wir sind ein bisschen enttäuscht“, berichtete Just, „es hätten auch drei Punkte sein können, wenn wir ein bisschen cleverer verteidigt hätten. Mit seinen beiden Toren (7., 55.) brachte der 26-Jährige Neuseeland zweimal in Führung, die Iraner glichen durch Ramin Rezaeian (32.) und Mohammad Mohebi (65.) zweimal aus.