Kritik an CR7: Neves-Freundin sorgt für Wirbel

SID 20.06.2026 • 13:22 Uhr Nach einem schwachen Spiel von Superstar Cristiano Ronaldo hagelt es nun auch Kritik von der Freundin eines Mitspielers.

CR7Eine „Majestätsbeleidung“ sorgt beim WM-Mitfavoriten Portugal derzeit für reichlich Wirbel. So wagte es Madalena Aragao, Freundin von PSG-Profi Joao Neves, Superstar Cristiano Ronaldo vor dem zweiten WM-Auftritt am Dienstag (ab 19 Uhr im LIVETICKER) gegen Usbekistan öffentlich zu kritisieren.

Die Schauspielerin hatte bei Instagram ein Foto mit ihrem Liebsten nach dem enttäuschenden 1:1 der Portugiesen gegen DR Kongo gepostet. Ein Ronaldo-Fan schrieb dazu: „Dein Freund ist ein Vollidiot. Sag ihm, er soll den Ball auf meinen GOAT spielen.“ Darauf antwortete Aragao, die immerhin eine Million Follower hat: „Sag deinem GOAT, er soll in Rente gehen. Er ist sehr eigensinnig!“

Die beiden Posts sind inzwischen gelöscht. Auch die Kommentarfunktion bei Aragao (20) wurde eingeschränkt, nachdem es durch „CR7“-Anhänger zu einem Shitstorm gekommen war.

Scharfe Kritik an Cristiano Ronaldo

Neves (21), der mit Paris Saint-Germain zuletzt die Champions League gewann, hatte zum Auftakt getroffen. Der 41 Jahre alte Ronaldo hatte dagegen massive Kritik einstecken müssen.

TV-Experte Thierry Henry etwa warf dem fünfmaligen Weltfußballer blanken Egoismus vor. „Für alle Leute zu Hause, eine Sache ist ganz wichtig“, sagte der frühere Torjäger bei Fox: „Die Mannschaft muss treffen, nicht Du musst treffen.“

Auch der frühere Freiburger Trainer Christian Streich hatte im ZDF erklärt, dass er bei aller Bewunderung für Ronaldo aus taktischen Gründen wohl auf ihn verzichten würde. Rio-Weltmeister Christoph Kramer mutmaßte, dass viele portugiesische Nationalspieler insgeheim lieber ohne Ronaldo auflaufen würden.

Erinnerung an Lisa Müller

Der Fall Neves erinnert nun zumindest ein wenig an einen Fall Müller in Deutschland: 2018 war Lisa Müller, Noch-Ehefrau von Thomas Müller, in die Schlagzeilen geraten. Nach dem 1:1 des FC Bayern gegen den SC Freiburg veröffentlichte sie bei Instagram ein Foto von Müller bei dessen Einwechslung.