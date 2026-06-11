Besondere Ehre für Henry und Pelé

SID 11.06.2026 • 11:10 Uhr Beide schnürten einst in der Weltmetropole New York ihre Fußballschuhe, nun sind sie vorübergehend ein Teil der Stadt.

Eines der berühmten gelben Taxis an den „Thierry Henry Way“ bestellen? Einen Kaffee am „Pelé Way“ trinken? In New York ist das nun möglich. Kurz vor dem Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft hat die Stadt zwei Fußball-Ikonen geehrt und vorübergehend Straßen nach ihnen benannt. Henry wurde an der West 50th Street gewürdigt, in Queens erhielt die Kreuzung Shea Road/Meridian Road Pelés Namen.

„Als Franzose, der London sein Zuhause nennt, bleibt New York meine Lieblingsstadt der Welt. Eine Straße nach mir benannt zu bekommen, ist eine Ehre, von der ich nur träumen konnte“, schrieb Henry, der bei der Enthüllung per Video zugeschaltet war, bei Instagram.

Der 48-Jährige hatte während seiner Zeit bei den New York Red Bulls (bis 2014) maßgeblich zur Popularität des Fußballs in den USA beigetragen. Zuvor hatte der frühere Stürmerstar unter anderem mit Frankreich die Weltmeisterschaft 1998 gewonnen und stand bei Topklubs wie dem FC Arsenal und dem FC Barcelona unter Vertrag.

Auch Pelé spielte einst in der Weltmetropole Fußball. Von 1975 bis zu seinem Karriereende 1977 war der Brasilianer bei den New York Cosmos unter Vertrag und dort Teamkollege unter anderem von Franz Beckenbauer. Pelé, Weltmeister von 1958, 1962 und 1970, war Ende 2022 verstorben.