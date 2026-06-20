Neymar vor Rückkehr – aber Brasilien bangt um Raphinha

SID 20.06.2026 • 05:46 Uhr Die Selecao zittert um einen ihrer wichtigsten Spieler. Ein anderer Star soll dafür wieder dabei sein.

Der Altstar steht vor dem Comeback, dafür droht ein anderer Leistungsträger auszufallen: Während die Rückkehr von Neymar in die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft offenbar unmittelbar bevorsteht, bangt die Selecao um Flügelflitzer Raphinha. Neymar werde am Samstag „individuell trainieren, am Montag mit dem Team trainieren und für das Spiel gegen Schottland zur Verfügung stehen“, kündigte Trainer Carlo Ancelotti nach dem 3:0 (3:0) gegen Haiti an.

Bei Raphinha herrscht dagegen erstmal Ungewissheit. „Wir müssen ihn untersuchen und werden es sehen. Vorerst wissen wir nicht, was passiert ist“, sagte Ancelotti. Der Flügelspieler hatte sich nach 40 Minuten ohne erkennbare Fremdeinwirkung plötzlich auf den Rasen gesetzt und war daraufhin sogleich von Rayan ersetzt worden. Offenbar hatte sich der 29-Jährige am rechten hinteren Oberschenkel verletzt, laut Globo bereite die Blessur dem Trainerstab „Sorgen“.

Es sei „sehr traurig für Raph. Eine Verletzung zu erleiden, ist immer sehr kompliziert“, sagte Torschütze Vinícius Júnior: „Raph ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, und er hat in dieser Saison schon sehr unter Verletzungen gelitten. Wir hoffen, dass es nichts Ernstes ist und er bis zum Ende der Weltmeisterschaft mit uns weitermachen kann.“ Eine Untersuchung am Samstag soll Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben.