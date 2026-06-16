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Neymar zurück auf dem Platz - aber ohne Ball

Gute Nachrichten um Neymar

Wie schnell wird Neymar fit? Das zweite Gruppenspiel kommt für den Superstar wohl zu früh.
Neymar steht nach langer Verletzungspause wieder im brasilianischen WM-Kader und wird von Trainer Carlo Ancelotti für das Aufgebot der Seleção nominiert, begleitet von großer Emotionalität und einer Botschaft an die Fans.
SID
Wie schnell wird Neymar fit? Das zweite Gruppenspiel kommt für den Superstar wohl zu früh.

Superstar Neymar hat erstmals im Camp der Brasilianer in den USA auf dem Platz trainiert – allerdings ohne Ball. Am Dienstag absolvierte der 34-Jährige eine Laufeinheit und Konditionsübungen, dabei trug der Offensivspieler noch Turnschuhe.

Ein Einsatz im zweiten WM-Gruppenspiel in Philadelphia gegen Haiti (Samstag, 2.30 Uhr im LIVETICKER) ist laut brasilianischen Medien unwahrscheinlich.

„Als weiteren Schritt in seinem körperlichen Genesungsprozess trainierte Neymar heute auf dem Platz im Trainingszentrum Columbia Park“, schrieb der brasilianische Fußballverband CBF nach der Einheit in Morris Township/New Jersey.

WM: Neymar fehlt seit Wochen mit Wadenverletzung

Aufgrund einer Wadenverletzung fällt Neymar seit Wochen aus, das erste Gruppenspiel gegen Marokko (1:1) hatte er verpasst. Am Montag unterzog sich der Offensivstar weiteren Untersuchungen und verpasste das Training noch.

Die Fans der Selecao fiebern dem Comeback des Hoffnungsträgers entgegen, hinter dessen Leistungsfähigkeit steht aber ein großes Fragezeichen.

Seit dem 18. Oktober 2023 hat Neymar kein Länderspiel mehr absolviert. Zum Abschluss der Gruppenphase trifft der Rekordweltmeister am 25. Juni in Miami auf Schottland.

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