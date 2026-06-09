Nicht nur Shakira: WM von KI-Songs geflutet

SID 09.06.2026 • 05:37 Uhr Über 70 Prozent der Tracks mit dem Titel "World Cup 2026" wurden als KI-generiert gekennzeichnet.

„Dai Dai“ heißt der offizielle Song zur Fußball-WM von Shakira. In Deutschland werden „Heute Nacht“ von Helene Fischer sowie „Kurz für immer“ von Wincent Weiss zu den musikalischen WM-Begleiter.

Neben den Songs bekannter Künstler tauchen drei Tage vor Beginn des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada zunehmend mehr WM-Tracks auf Musikplattformen auf. Wie der Streamingdienst Deezer am Montag bekanntgab, sind über 70 Prozent davon KI-generiert.

Deezer verzeichnet im Vorfeld der WM mehr als 270 Songs mit dem Titel „World Cup 2026“, mehr als zwei Drittel davon wurden als KI-generiert erkannt.

KI-Song geht in Frankreich viral

Schon seit Jahresbeginn sind inoffizielle WM-Hymnen ein zunehmend verbreitetes Phänomen im Netz. Ein bekanntes Beispiel ist die viral gegangene französische Hymne „Imbattables“ des KI-Musikers Crystalo, die auf sozialen Netzwerken und Streamingplattformen Millionen von Aufrufen erzielt hat.