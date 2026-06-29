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"Nie und nimmer Foul": Ärger über aberkannten Tah-Treffer

„Nie und nimmer Foul“: Ärger über aberkannten Tah-Treffer

In der Verlängerung trifft Jonathan Tah vermeintlich zur Führung. Schiedsrichter Jalal Jayed erkennt den Treffer ab - und handelt sich Kritik ein.
Unruhe rund um den VAR-Eingriff
Unruhe rund um den VAR-Eingriff
© AFP/SID/JEWEL SAMAD
SID
In der Verlängerung trifft Jonathan Tah vermeintlich zur Führung. Schiedsrichter Jalal Jayed erkennt den Treffer ab - und handelt sich Kritik ein.

Erst jubelte Jonathan Tah ausgelassen, doch Schiedsrichter Jalal Jayed nahm den vermeintlichen deutschen Führungstreffer zum 2:1 nach einem VAR-Eingriff zurück – und stieß damit bei Experten auf Unverständnis. „Mir fehlen dir Worte“, sagte der frühere Bundesliga-Referee Thorsten Kinhöfer im ZDF: „Die Entscheidung ist absolut nicht nachvollziehbar. Das ist nie und nimmer ein Foul, überhaupt nicht. Das ist handelsüblich.“

Was war passiert? In der Verlängerung des WM-Sechzehntelfinals gegen Paraguay hatte Tah nach einer Ecke beim Stand von 1:1 zur Führung per Kopf getroffen. Nach einem Hinweis der Video-Assistentin Tatiana Guzman (Nicaragua) schaute sich Jayed die Szene noch einmal an und wertete ein Blocken von Waldemar Anton gegen den gegnerischen Torhüter Orlando Gill als Foul. Über das Stadionmikrofon sagte der marokkanische Referee, dass Anton den Torwart beim Versuch, den Ball zu spielen, behindert habe. Bundestrainer Julian Nagelsmann schüttelte den Kopf und lachte süffisant.

„Wir haben bei der WM schon ganz andere Situationen erlebt. Der Torwart steht sofort wieder auf, das ist ein normaler Kontakt“, kritisierte Kinhöfer. Auch Patrick Ittrich hielt die Entscheidung für falsch. „Für mich ist das zu kleinlich. Natürlich gibt es einen Kontakt, aber ich sehe kein Wegstoßen, kein Wegdrücken, kein Festhalten“, sagte er bei MagentaTV und ergänzte mit Blick auf den VAR: „Insofern ist es keine klare Fehlentscheidung und dieser Eingriff nicht gerechtfertigt.“

Jayed hatte bereits den WM-Auftakt der deutschen Mannschaft gegen Curacao (7:1) in Houston geleitet.

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