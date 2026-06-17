"Nix Schöneres": Arnautovic gibt sich emotional

SID 17.06.2026 • 11:36 Uhr Marko Arnautovic eine weitere Bestmarke geschnappt. Der frühere Bremer ist durch seinen Einsatz gegen Jordanien nun auch Österreichs ältester WM-Spieler.

Er ist schon Rekordtorschütze und Rekordnationalspieler in Österreich – jetzt hat sich Marko Arnautovic eine weitere Bestmarke geschnappt: Mit 37 Jahren und 59 Tagen ist der Angreifer nun auch der älteste Spieler, der jemals bei einer Weltmeisterschaft für das ÖFB-Team auflief. Den bisherigen Altersrekord hatte Torwart Michael Konsel gehalten, der bei der WM 1998 bei seinem letzten Auftritt 36 Jahre und 109 Tage alt gewesen war.

Arnautovic, der bei Roter Stern Belgrad spielt, war von Trainer Ralf Rangnick beim glücklichen 3:1 (1:0) zum WM-Auftakt gegen Jordanien in der 46. Minute für Sasa Kalajdzic eingewechselt worden. Der 37-Jährige setzte in seinem 134. Länderspiel per Elfmeter (90.+12) den Schlusspunkt. Es war bereits sein 48. Treffer für den ÖFB.

Arnautovic spielt sein letztes Turnier

„Es waren für mich die ersten WM-Minuten, meine Familie auf der Tribüne, ein Tor gemacht und gewonnen – es gibt nix Schöneres. Guten Morgen an alle Österreicher, danke dass ihr uns unterstützt habt“, sagte Arnautovic im ORF emotional. Seine Rekorde seien ihm „egal. Ich will bei meinem letzten Turnier mit dieser Mannschaft einfach alles geben.“

Als Rekordspieler steht Arnautovic vor David Alaba (114) und Andreas Herzog (103). Die ÖFB-Torschützenliste führt der frühere Bremer vor den Legenden Toni Polster (44) und Hans Krankl (34) an.