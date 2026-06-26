SPORT1 27.06.2026 • 00:02 Uhr Norwegens Trainer Stale Solbakken verzichtet auf seine Topstars um Erling Haaland und wird gegen Frankreich bitter bestraft.

Norwegens Trainer Stale Solbakken hat nach dem 1:4 (1:3) gegen Topfavorit Frankreich im WM-Gruppenfinale seine XXL-Rotation verteidigt.

„Was wir getan haben, war ein No-Brainer“, sagte der frühere Coach des 1. FC Köln, der gegen Les Bleus auf seine Topstars Erling Haaland und Martin Ödegaard verzichtet und gleich zehn (!) Wechsel vorgenommen hatte. Damit beendeten die Wikinger die Vorrunde als Zweiter hinter Frankreich.

Solbakken „schockiert mit der Aufstellung“, schrieb das norwegische Aftenbladet, als die Aufstellung erschien. „Norwegen wird im Ausland verspottet“, titelte Nettavisen nicht minder entsetzt.

Norwegen-Trainer mit Leistung nur bedingt zufrieden

„Wir sind nicht hier, um das zu beschönigen. Wir sind hier, um so weit wie möglich zu kommen“, ergänzte Solbakken im norwegischen Rundfunk NRK. „Das einzige Argument dagegen, so zu handeln, wie wir es getan haben, ist, dass die Fans in Norwegen und hier vor Ort sonst Erling und Martin hätten sehen können“, gab Solbakken zu, „aber das würde die Weltmeisterschaft auch nicht verlängern.“

Stattdessen verwies Solbakken darauf, dass seine Stammformation nach dem schweren Duell mit Senegal (3:2) und vor dem Sechzehntelfinale in Dallas gegen die Elfenbeinküste am Dienstag (19.00 Uhr MESZ) Ruhe gebraucht habe. Was seine B-Elf, in der bis auf den dritten Torwart alle verbliebenen Kaderspieler zum Einsatz gekommen waren, zeigte, gefiel Solbakken aber nur bedingt. „Wenn wir den Ball verlieren, geht das alles zu schnell“, sagte er.