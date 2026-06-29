Norwegen ohne Ryerson gegen Elfenbeinküste

SID 29.06.2026 • 20:23 Uhr Julian Ryerson ist nach Auskunft seines Trainers noch nicht wieder fit.

Die norwegische Fußball-Nationalmannschaft muss in ihrem WM-Sechzehntelfinale gegen die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) auf Außenverteidiger Julian Ryerson verzichten. „Er ist für morgen draußen“, sagte Nationaltrainer Stale Solbakken im norwegischen Rundfunk über den Profi von Borussia Dortmund.

Ryerson (28) war im zweiten Gruppenspiel gegen Senegal (3:2) nach elf Minuten verletzt ausgewechselt worden. Er wurde durch Marcus Holmgren Pedersen ersetzt – im Vorrundenfinale gegen Frankreich (1:4) spielte allerdings Fredrik Aursnes auf seiner Position rechts hinten.

„Wir haben Fredrik gut eingespielt, er hat gegen Frankreich eine sehr gute Partie gezeigt“, sagte Solbakken über die mögliche Alternative. Aber auch Holmgren Pedersen habe es gegen Senegal „gut“ gemacht. „Zwischen diesen beiden werde ich mich entscheiden, beide können mit großem Selbstvertrauen ins Spiel gehen“, sagte der Coach.