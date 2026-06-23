„Thrillerfinale“ für Österreich

SID 23.06.2026 • 10:29 Uhr Auf die österreichischen Fußballer wartet nach der Pleite gegen die Argentinier um Lionel Messi bei der WM ein "Thrillerfinale".

Nach dem bitteren Ende der Lionel-Messi-Show richtete Teamchef Ralf Rangnick den Fokus schnell auf das erste WM-„Endspiel“ für Österreich. „Jetzt heißt es: Blick nach vorne. Wir müssen schauen, dass wir gut regenerieren. Wir haben eine relativ weite Anreise. Wir brauchen einen Punkt“, sagte Rangnick nach dem 0:2 (0:1) gegen Weltmeister Argentinien.

Am Sonntag (ab 4 Uhr im LIVETICKER) geht es für das Team um Kapitän David Alaba in Kansas City gegen Algerien um Platz zwei in Gruppe J. „Jetzt hat Österreich ein ‚Finale'“, titelte die Krone. Das Portal oe24.at schrieb gar von einem „Thrillerfinale“.

Den Österreichern, die zum Auftakt 3:1 gegen Jordanien gewonnen hatten, genügt angesichts der besseren Tordifferenz gegenüber Algerien ein Unentschieden. Bei einer Niederlage droht mit dann nur drei Zählern als Gruppendritter allerdings sogar das Aus. Sicher ist nur: Sollte Österreich als Zweiter weiterkommen, wartet im Sechzehntelfinale am 2. Juli in Los Angeles der Sieger aus Gruppe H: Aktuell ist dies Europameister Spanien.

Laimer und Rangnick zufrieden

Doch so weit wollte Bayern-Star Konrad Laimer (noch) nicht denken. „Wir haben einiges gut, anderes weniger gut gemacht. Jetzt regenerieren wir uns erst einmal, wollen das nächste Spiel gewinnen und dann schauen wir, was uns so erwartet“, sagte er.

Gegen Argentinien, ergänzte der Münchner, habe man sich „gut verkauft und gezeigt, wie wir Fußball spielen wollen und was wir können“. Auch Rangnick war „über weite Strecken mit dem Auftritt wirklich sehr zufrieden. Sowohl mit dem Ball und gegen den Ball haben wir es gut gemacht. Dennoch ist mehr drin gewesen. Wir können es noch besser.“

Argentinien hat eben Superstar Messi, der die österreichischen Träume von einer Überraschung mit seinen beiden Toren hatte platzen lassen. Der 38-Jährige mache „den Unterschied“, erklärte Alaba.