Österreich träumt vom Titel: Rangnick-Team bei Umfrage vorne

SID 12.06.2026 • 11:46 Uhr 32 Prozent der Fans in der Heimat glauben an den Triumph des ÖFB-Teams.

An rot-weiß-rotem Selbstbewusstsein mangelt es in der Alpenrepublik offenbar nicht: Wenige Tage vor dem WM-Auftakt der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch in San Francisco gegen Jordanien (ab 06.00 Uhr im LIVETICKER) haben Trainer Ralf Rangnick und seine Schützlinge die Fans in der Heimat derart euphorisiert, dass sie den Titelgewinn schon in greifbarer Nähe wähnen.

Bei einer Umfrage des ORF gaben 32 Prozent der Befragten an, dass sie Österreich als kommenden Weltmeister sehen. Auf Platz zwei folgt Europameister Spanien (25 Prozent), dahinter rangiert Vize-Weltmeister Frankreich (16).

Von der Auswahl ihres nördlichen Nachbarn halten die Österreicher dagegen kaum etwas. Der viermalige Weltmeister aus Deutschland gehört zu den lediglich fünf Prozent der „Anderen“.

WM: Österreicher tippen auf Torschützenkönig Kane

Die Bundesliga liegt aber immerhin bei der Frage nach dem kommenden WM-Torschützenkönig vorne. 33 Prozent tippen auf den englischen Kapitän Harry Kane vom deutschen Rekordmeister Bayern München.