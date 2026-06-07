Argentinien schont Lionel Messi

SID 07.06.2026 • 07:04 Uhr Der Titelverteidiger Argentinien setzt sich mit 2:0 gegen Honduras durch. Lautaro Martínez trifft und bereitet vor, Lionel Messi wird geschont.

Titelverteidiger Argentinien hat in seinem vorletzten Vorbereitungsspiel auf die Fußball-WM einen ungefährdeten Sieg eingefahren.

Die Südamerikaner setzten sich mit 2:0 (1:0) gegen Honduras durch, vor allem Lautaro Martínez überzeugte beim dominanten Auftritt in College Station im US-Bundesstaat Texas. Der Angreifer von Inter Mailand erzielte die Führung per Foulelfmeter (37.) und bereitete den zweiten Treffer (54.) vor.

Messi bei Argentinien nur auf der Bank

Lionel Messi kam dagegen nicht zum Einsatz. Der Superstar saß zwar auf der Bank, wurde von Nationaltrainer Lionel Scaloni aber geschont, nachdem er sich am 24. Mai eine Zerrung im linken Oberschenkel zugezogen hatte.

„Vielleicht hätte man manches besser machen können, aber was das Markenzeichen der Mannschaft, ihre Identität, betrifft, denke ich, dass sie intakt bleibt, und das ist das Wichtigste. Das ist es, worauf es ankommt, diese Identität nicht zu verlieren“, sagte Scaloni nach der Partie.

Generalprobe gegen Island

Für die Albiceleste steht am Dienstag in Auburn im Bundesstaat Alabama gegen Island die Generalprobe an.