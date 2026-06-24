WM 2026: Götze würde gegen Ecuador rotieren

SID 24.06.2026 • 22:09 Uhr Mario Götze besucht derzeit das Turnier in den USA. Der Weltmeister von 2014 schwärmt von einem Vereinskollegen.

Rio-Held Mario Götze würde angesichts des feststehenden Gruppensiegs das DFB-Team für das letzte WM-Vorrundenspiel gegen Ecuador umkrempeln.

„Die deutsche Mannschaft ist in einer ziemlich guten, soliden Situation“, sagte der Siegtorschütze des WM-Finals 2014 in Manhattan. Seiner Meinung nach sollte Bundestrainer Julian Nagelsmann deshalb „ein paar Spieler auswechseln, um alle zufrieden zu stellen. Ich weiß, dass es eine enorm lange Reise ist und man ein paar Wochen Zeit hat.“

Götze gibt Autogrammstunde

Deshalb tue eine solche Rotation am Donnerstag (22.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) auch gut, um den Zusammenhalt mit Blick auf die K.o.-Runde weiter zu stärken.

Götze besuchte am Mittwoch das deutsche Haus im Chelsea Industrial inmitten von Manhattan, gab dort unter anderem auch eine Autogrammstunde für Kinder. Das Interesse und der Andrang am Profi von Eintracht Frankfurt waren enorm, vor dem Podest bildete sich eine lange Schlange.

Götze mit Sonderlob für Brown

Ein Sonderlob verteilte Götze an seinen Vereinskollegen Nathaniel Brown, der das Gruppenfinale gegen Ecuador wohl angeschlagen verpassen wird.