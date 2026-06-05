Panne: FIFA vergibt aus Versehen kostenlos WM-Tickets

Die FIFA hat offenbar kurz vor dem Start der Fußball-WM aus Versehen kostenlos Tickets für das Turnier ausgegeben.
FIFA-Panne: Kostenlose WM-Tickets
Aufgrund einer Panne kommen mehrere Fans umsonst an WM-Tickets – die FIFA bedauert den Fehler.
Rund 60 Fans kamen an kostenlose Tickets
© picture alliance/Anadolu/SID/Mert Alper Dervis
Wie Sky News berichtete, sollen sich demnach am Mittwoch rund 60 Fans aufgrund eines Fehlers beim Bezahlvorgang Plätze zum Preis von „0 US-Dollar“ gesichert haben. Das bestätigte der Weltverband dem TV-Sender.
Kostenlose WM-Tickets: FIFA bedauert Fehler
Die FIFA bedauere den „Fehler und die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten“, zitiert Sky News aus einem Statement: „Die von diesen Fans angeforderten Tickets bleiben reserviert, und die Betroffenen wurden aufgefordert, den korrekten Betrag zu begleichen.“
Die WM beginnt am 11. Juni mit dem Eröffnungsspiel des Co-Gastgebers Mexiko gegen Südafrika im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. Der Weltverband steht seit Monaten aufgrund der teils exorbitant hohen WM-Ticketpreise in der Kritik.