Panne: FIFA vergibt aus Versehen kostenlos WM-Tickets

SID 05.06.2026 • 14:30 Uhr Aufgrund einer Panne kommen mehrere Fans umsonst an WM-Tickets – die FIFA bedauert den Fehler.

Die FIFA hat offenbar kurz vor dem Start der Fußball-WM aus Versehen kostenlos Tickets für das Turnier ausgegeben.

Wie Sky News berichtete, sollen sich demnach am Mittwoch rund 60 Fans aufgrund eines Fehlers beim Bezahlvorgang Plätze zum Preis von „0 US-Dollar“ gesichert haben. Das bestätigte der Weltverband dem TV-Sender.

Kostenlose WM-Tickets: FIFA bedauert Fehler

Die FIFA bedauere den „Fehler und die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten“, zitiert Sky News aus einem Statement: „Die von diesen Fans angeforderten Tickets bleiben reserviert, und die Betroffenen wurden aufgefordert, den korrekten Betrag zu begleichen.“