Papst Leo vor WM: "Lernen, gemeinsam zu funktionieren"

SID 10.06.2026 • 18:26 Uhr Der 70-Jährige will in den kommenden Wochen das US-Team unterstützen.

Papst Leo XIV. hat vor dem Start der Weltmeisterschaft in Nordamerika an die verbindende Kraft des Fußballs erinnert. „Der Fußball hilft uns auch, uns an etwas sehr Wichtiges zu erinnern: Das Leben ist kein Wettrennen, und es ist auch nicht dazu gedacht, in Einsamkeit gelebt zu werden“, sagte der US-Amerikaner bei einer Veranstaltung in Barcelona.

Fußball sei etwas, „das man als Team spielt, und wir müssen lernen, gemeinsam zu funktionieren“, führte Leo aus: „Man kann zwar Star sein, aber wenn man den Ball nie abgibt, hindert man andere daran, ins Spiel zu kommen, und wird wahrscheinlich verlieren.“