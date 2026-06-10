Papst Leo vor WM: "Lernen, gemeinsam zu funktionieren"

Papst Leo XIV. hat vor dem Start der Weltmeisterschaft in Nordamerika an die verbindende Kraft des Fußballs erinnert. „Der Fußball hilft uns auch, uns an etwas sehr Wichtiges zu erinnern: Das Leben ist kein Wettrennen, und es ist auch nicht dazu gedacht, in Einsamkeit gelebt zu werden“, sagte der US-Amerikaner bei einer Veranstaltung in Barcelona.
Papst Leo äußert sich zur WM
Der 70-Jährige will in den kommenden Wochen das US-Team unterstützen.
Papst Leo freut sich auf die WM
© AFP/SID/STEFANO RELLANDINI
Fußball sei etwas, „das man als Team spielt, und wir müssen lernen, gemeinsam zu funktionieren“, führte Leo aus: „Man kann zwar Star sein, aber wenn man den Ball nie abgibt, hindert man andere daran, ins Spiel zu kommen, und wird wahrscheinlich verlieren.“
Der 70-Jährige gilt als großer Tennisfan, dennoch erklärte er, auch dem Fußball etwas abgewinnen zu können. Er kündigte an, bei der Fußball-WM, die am Donnerstag (21.00 Uhr) mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt beginnt, das US-Team zu unterstützen. Aber: „Ich bin mir nicht sicher, wie viele Spiele ich sehen kann.“