Paraguay bangt um verletzten Mainz-Schreck Enciso

SID 06.06.2026 • 14:04 Uhr Der Straßburg-Star muss gegen Nicaragua mit Hüft- und Oberschenkel-Blessur runter.

Paraguays Fußball-Nationalmannschaft droht bei der WM in Nordamerika der Ausfall von Offensivstar Julio Enciso. Der Angreifer von Racing Straßburg musste beim 4:0 im letzten Testspiel gegen Nicaragua früh verletzt unter großen Schmerzen vom Platz gefahren werden und könnte mehrere Wochen ausfallen.

„Er hat ein doppeltes Trauma erlitten und sich an Hüfte wie am Oberschenkel verletzt“, zitiert das Portal ABC Deportes den Nationaltrainer Gustavo Alfaro: „Wir hoffen dennoch, dass es nichts Ernstes ist, und warten erstmal ab.“ Das Ergebnis einer MRT-Untersuchung stand zunächst aus.