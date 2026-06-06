Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
VIDEOS
WM 2026>

Paraguay bangt um verletzten Mainz-Schreck Enciso

Paraguay bangt um verletzten Mainz-Schreck Enciso

Der Straßburg-Star muss gegen Nicaragua mit Hüft- und Oberschenkel-Blessur runter.
Sorgen um Julio Enciso
Sorgen um Julio Enciso
© AFP/SID/DANIEL DUARTE
SID
Der Straßburg-Star muss gegen Nicaragua mit Hüft- und Oberschenkel-Blessur runter.

Paraguays Fußball-Nationalmannschaft droht bei der WM in Nordamerika der Ausfall von Offensivstar Julio Enciso. Der Angreifer von Racing Straßburg musste beim 4:0 im letzten Testspiel gegen Nicaragua früh verletzt unter großen Schmerzen vom Platz gefahren werden und könnte mehrere Wochen ausfallen.

„Er hat ein doppeltes Trauma erlitten und sich an Hüfte wie am Oberschenkel verletzt“, zitiert das Portal ABC Deportes den Nationaltrainer Gustavo Alfaro: „Wir hoffen dennoch, dass es nichts Ernstes ist, und warten erstmal ab.“ Das Ergebnis einer MRT-Untersuchung stand zunächst aus.

Der 22 Jahre alte Enciso hat eine starke Saison für Straßburg gespielt, im Viertelfinal-Rückspiel der Conference League gegen Mainz 05 (4:0) war er mit einem Tor und zwei Assists der entscheidende Mann. Paraguay spielt bei der WM gegen Gastgeber USA sowie die Türkei und Australien.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite