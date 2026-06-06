Paraguays Fußball-Nationalmannschaft droht bei der WM in Nordamerika der Ausfall von Offensivstar Julio Enciso. Der Angreifer von Racing Straßburg musste beim 4:0 im letzten Testspiel gegen Nicaragua früh verletzt unter großen Schmerzen vom Platz gefahren werden und könnte mehrere Wochen ausfallen.
Paraguay bangt um verletzten Mainz-Schreck Enciso
Der Straßburg-Star muss gegen Nicaragua mit Hüft- und Oberschenkel-Blessur runter.
Sorgen um Julio Enciso
© AFP/SID/DANIEL DUARTE
„Er hat ein doppeltes Trauma erlitten und sich an Hüfte wie am Oberschenkel verletzt“, zitiert das Portal ABC Deportes den Nationaltrainer Gustavo Alfaro: „Wir hoffen dennoch, dass es nichts Ernstes ist, und warten erstmal ab.“ Das Ergebnis einer MRT-Untersuchung stand zunächst aus.
Der 22 Jahre alte Enciso hat eine starke Saison für Straßburg gespielt, im Viertelfinal-Rückspiel der Conference League gegen Mainz 05 (4:0) war er mit einem Tor und zwei Assists der entscheidende Mann. Paraguay spielt bei der WM gegen Gastgeber USA sowie die Türkei und Australien.