WM: Deutscher Gegner glaubt an die Sensation

Paraguay setzt als Außenseiter gegen Deutschland im WM-Sechzehntelfinale auf seinen Kampfgeist und die Abwehr als Schlüssel.
DFB-Gegner glaubt an die Sensation
„Es ist eine riesige Herausforderung. Sie sind einer der WM-Favoriten. Aber es geht darum, wie man ins Spiel geht, es ist nicht unmöglich zu gewinnen“, sagte Nationaltrainer Gustavo Alfaro vor dem K.o.-Spiel gegen die DFB-Auswahl am Montag (22.30 Uhr MESZ im LIVETICKER) in Foxborough bei Boston: „Mit Motivation können wir alle schlagen.“
Auch Gustavo Gomez stellt sich auf einen „starken Gegner“ ein, wie der Kapitän betonte, aber: „Wir haben gezeigt, dass wir gut kämpfen können, dass wir alles auf den Platz bringen. Das wird nun nicht anders sein, das ist unsere Identität.“
WM: „Werden unseren besten Fußball zeigen“
Den Fans wolle er zwar kein „Ergebnis versprechen“, doch es sei ein „Geschenk“, bei der WM die K.o.-Runde erreicht zu haben: „Wir als Mannschaft versprechen, dass wir unseren besten Fußball zeigen werden.“
Sein Coach hob hervor, dass der Defensivarbeit eine große Bedeutung zukommen werde. „Das Team gewinnt, das eine stärkere Verteidigung hat und das in den Details Vorteile hat“, sagte Alfaro. Die Vorrunde hatte Paraguay nach einer Niederlage gegen die USA (1:4), einem knappen Sieg gegen die Türkei (1:0) und einem 0:0 gegen Australien mit vier Punkten als Dritter der Gruppe D abgeschlossen.