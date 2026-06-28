WM: Deutscher Gegner glaubt an die Sensation

SID 29.06.2026 • 00:11 Uhr Paraguay glaubt an die Sensation gegen Deutschland. Wie der Underdog einem der "WM-Favoriten" Paroli bieten will.

Paraguay setzt als Außenseiter gegen Deutschland im WM-Sechzehntelfinale auf seinen Kampfgeist und die Abwehr als Schlüssel.

„Es ist eine riesige Herausforderung. Sie sind einer der WM-Favoriten. Aber es geht darum, wie man ins Spiel geht, es ist nicht unmöglich zu gewinnen“, sagte Nationaltrainer Gustavo Alfaro vor dem K.o.-Spiel gegen die DFB-Auswahl am Montag (22.30 Uhr MESZ im LIVETICKER) in Foxborough bei Boston: „Mit Motivation können wir alle schlagen.“

Auch Gustavo Gomez stellt sich auf einen „starken Gegner“ ein, wie der Kapitän betonte, aber: „Wir haben gezeigt, dass wir gut kämpfen können, dass wir alles auf den Platz bringen. Das wird nun nicht anders sein, das ist unsere Identität.“

WM: „Werden unseren besten Fußball zeigen“

Den Fans wolle er zwar kein „Ergebnis versprechen“, doch es sei ein „Geschenk“, bei der WM die K.o.-Runde erreicht zu haben: „Wir als Mannschaft versprechen, dass wir unseren besten Fußball zeigen werden.“