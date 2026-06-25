Party is over: Schottland rechnet mit WM-Aus

SID 25.06.2026 • 05:18 Uhr Selbst Schottlands Nationaltrainer Steve Clarke glaubt nicht mehr an das Weiterkommen seines Teams. Die Niederlage gegen Brasilien bedeutet wohl das Aus für die Europäer.

Party is over: Schottlands Nationaltrainer Steve Clarke glaubt selber nicht mehr an ein Weiterkommen seines Teams bei der WM. „Ich denke, wir fahren nach Hause“, sagte der 62-Jährige nach dem 0:3 (0:2) gegen Brasilien: „Ganz sicher“. Die Leistung gegen den Rekordweltmeister sei „enttäuschend“ gewesen, sagte er: „Wir haben es uns selbst schwer gemacht. Wir haben ihnen die Tore geschenkt, wir haben ihnen das Spiel gegeben, das sie wollten.“

Nach der Pleite gegen die Selecao hat Schottland die Vorrunde als Dritter der Gruppe C mit drei Punkten und einem Torverhältnis von -3 abgeschlossen. Noch steht das Aus nicht endgültig fest, aber die Wahrscheinlichkeit als einer der besten acht Gruppendritten noch das Sechzehntelfinale zu erreichen, ist für die „Bravehearts“ tatsächlich sehr gering. Für Mittelfeldspieler John McGinn ist ein Weiterkommen „unwahrscheinlich“.

Schottische Party wohl vorbei

Damit muss sich die WM wohl auch von den schottischen Fans verabschieden, die legendäre „Tartan Army“ hatte zuletzt Boston und Miami mit ihren Dudelsäcken und Kilts in eine blau-weiße Partyzone verwandelt und dabei jede Menge Sympathien gesammelt.