Paul kehrt zurück: Kraken-Orakel als KI

Der Orakel-Krake Paul kehrt 16 Jahre nach seinem spektakulären Erfolg mit WM-Vorhersagen zurück – als KI. Der TV-Sender RTL II belebt das 2010 so beliebte Tier wieder und lässt es in Clips den Ausgang ausgewählter Spiele der Fußball-WM tippen.
Krake Paul kehrt als KI zurück
2010 begeisterte Paul Millionen Fußballfans. 2026 ist er wieder da.
Das Paul-Denkmal in Oberhausen
© AFP/SID/PATRIK STOLLARZ
Hatte der echte Paul damals noch Futterboxen mit seinen Tentakeln geknackt, wird „Paul 2.0“ diesmal mit „Fun Facts“ gefüttert: „Wer hat mehr Tattoos? Welches Team hat die meisten verheirateten Spieler? Und welche Nation bringt die außergewöhnlichsten Rekorde mit?“ Daraus leitet die Paul-KI ihre Prognose ab, Statistiken oder gar Expertenmeinungen sind egal.
Der erste Prognose-Versuch wird am Donnerstag vor dem Eröffnungsspiel ausgestrahlt. Der wahre Paul hatte 2010 im Sea Life Oberhausen alle deutschen Spiele und das Finale korrekt „getippt“, er wurde damit zum internationalen Medienphänomen. Die Urne mit seiner Asche steht im Dortmunder Fußballmuseum.