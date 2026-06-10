Paul kehrt zurück: Kraken-Orakel als KI

SID 10.06.2026 • 11:59 Uhr 2010 begeisterte Paul Millionen Fußballfans. 2026 ist er wieder da.

Der Orakel-Krake Paul kehrt 16 Jahre nach seinem spektakulären Erfolg mit WM-Vorhersagen zurück – als KI. Der TV-Sender RTL II belebt das 2010 so beliebte Tier wieder und lässt es in Clips den Ausgang ausgewählter Spiele der Fußball-WM tippen.

Hatte der echte Paul damals noch Futterboxen mit seinen Tentakeln geknackt, wird „Paul 2.0“ diesmal mit „Fun Facts“ gefüttert: „Wer hat mehr Tattoos? Welches Team hat die meisten verheirateten Spieler? Und welche Nation bringt die außergewöhnlichsten Rekorde mit?“ Daraus leitet die Paul-KI ihre Prognose ab, Statistiken oder gar Expertenmeinungen sind egal.