Pavlovic: "Als Erstes muss man die Tränen rauslassen"

Niklas Sagner 11.06.2026 • 22:18 Uhr Aleksandar Pavlovic und Lennart Karl verstehen sich auch außerhalb des Platzes sehr gut. Nach Karls Verletzung hat Pavlovic aufmunternde Worte für seinen Kumpel.

Die Verletzung von Lennart Karl kurz vor seiner ersten WM-Teilnahme hat die deutsche Nationalmannschaft hart getroffen. Sein Teamkollege beim FC Bayern, Aleksandar Pavlovic, hat sich fünf Tage nach dem Schock an seinen Kumpel gewandt.

„Als Erstes muss man die Tränen rauslassen, das ist das Wichtigste. Und dann einfach nach vorne schauen, denn im Endeffekt kann er es nicht mehr ändern. Es ist jetzt so passiert, wie es passiert ist“, erklärte Pavlovic im ZDF.

Der 22-Jährige weiß genau, wovon er redet, schließlich verpasste er vor zwei Jahren die Heim-EM aus gesundheitlichen Gründen: „Ich sage immer: Gott macht alles aus einem Grund. Das Gute ist, dass er noch sehr jung ist, er hat eine gute Zeit vor sich.“

Ouédraogo vor möglichem WM-Debüt

Für Karl wurde etwas überraschend der Leipziger Assan Ouédraogo nachnominiert.

Bei seiner ersten Pressekonferenz in den USA machte Ouédraogo schon mal mit lockeren Sprüchen und guter Stimmung auf sich aufmerksam – unbekümmert war auch Karl stets aufgetreten.