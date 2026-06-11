WM 2026: Neues Traumduo? Pavlovic schwärmt von BVB-Star

SID 11.06.2026 • 20:43 Uhr Der Münchner bildet mit dem Dortmunder das neue Mittelfeld-Duo im Nationalteam. Das Zusammenspiel klappe "sehr gut", sagt er.

Julian Nagelsmann hat sich sehr kurzfristig auf die Besetzung seines „Herzstücks“ festgelegt, die Doppel-Sechs mit Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha im Mittelfeld hat vor dem WM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Curacao erst zwei Länderspiele gemeinsam von Beginn an bestritten. Das Zusammenspiel aber, betonte der Münchner im ZDF, „klappt sehr gut“.

Pavlovic schwärmt von Nmecha

Der Bundestrainer, ergänzte Pavlovic, „denkt sich bei allem was – bei der Situation auch. Mit Felix macht es sehr viel Spaß, er ist ein Top-Top-Kicker.“

Weil der Dortmunder meist etwas weiter vorne agiere als er selbst, „muss ich oft vor der Kette bleiben“, sagte Pavlovic, das passe gut. Offensiv habe das Duo sogar schon „kleine Tiki-Taka-Phasen“ drin.

„Ein bisschen besser geworden“ sei es für ihn auch, was den Umgang mit Nagelsmann angehe, sagte Pavlovic und schmunzelte: „Jetzt duze ich ihn auch ab und zu.“