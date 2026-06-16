Trainerduell mit Vorgeschichte bei der WM: Lehrmeister gegen Ex-Schüler

Einst betreute Vladimir Petkovic Weltmeistercoach Lionel Scaloni als Spieler bei Lazio Rom, nun liefern sich der einstige Lehrmeister und sein Schüler bei der Fußball-WM ein Duell auf der Trainerbank.
Trainerduell mit Vorgeschichte
Wenn Algerien Titelverteidiger Argentinien in der Nacht zu Mittwoch (3.00 Uhr im LIVETICKER) in Kansas City fordert, will Petkovic dem Titelaspiranten aus Südamerika mit all seiner Erfahrung vor Probleme stellen.
WM 2026: Keine Sonderbewachung für Messi
„Wir sind sicherlich nicht die Favoriten, aber wir werden versuchen, für eine ähnliche Überraschung zu sorgen, wie wir sie bisher gesehen haben“, sagte der 62-jährige Petkovic: „Es ist sicherlich ein kniffliges Spiel. Aber wir haben bisher gesehen, dass nichts unmöglich ist – wir müssen daran glauben und dafür arbeiten.“
Auf eine Sonderbewachung für einzelne Superstars wie Lionel Messi will Petkovic verzichten. „Ich habe noch nie einen Plan aufgestellt, um einen bestimmten Spieler auszuschalten – das werde ich auch diesmal nicht tun“, sagte er. Man müsse einen Plan A für das eigene Spiel haben sowie einen Plan B, um auf bestimmte Situationen reagieren zu können.