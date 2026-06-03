Oranje patzt in WM-Test - Legenden-Sohn überragend

SID 03.06.2026 • 23:00 Uhr Vor dem Abflug in die USA kassiert Oranje eine späte Pleite. Für den algerischen Torschützen Anis Hadj Moussa ist es in doppelter Hinsicht besonders.

Die Nationalmannschaft der Niederlande hat den Härtetest in der Vorbereitung auf die Fußball-WM verloren. Gegen das ebenfalls für das XXL-Turnier qualifizierte Algerien unterlag das Team von Bondscoach Ronald Koeman im De Kuip in Rotterdam mit 0:1 (0:0) – ausgerechnet durch ein spätes Traumtor und den ersten Länderspieltreffer von Anis Hadj Moussa (86.), der bei Feyenoord Rotterdam unter Vertrag steht.

Insgesamt hatte die Niederlande mehr vom Spiel, scheiterte aber immer wieder am glänzend aufgelegten Luca Zidane, Sohn von Frankreichs Ikone Zinédine Zidane, im Tor der Algerier, bei denen Mohamed Amoura von Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg in der Startelf stand. Nach dem Spiel gab es Pfiffe und Buhrufe, „die niederländische Nationalmannschaft besteigt mit hochroten Köpfen, aber glücklicherweise unverletzt, das Flugzeug nach Amerika“, schrieb De Telegraaf.

Niederlande mit WM-Test gegen Usbekistan

Am Montag (20.45 Uhr) will sich Oranje nun in New York gegen Fußballzwerg Usbekistan das nötige Selbstvertrauen für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) holen.