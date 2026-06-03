Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
VIDEOS
WM 2026>

Oranje patzt in WM-Test - Legenden-Sohn überragend

Pfiffe und Buhrufe! Oranje patzt

Vor dem Abflug in die USA kassiert Oranje eine späte Pleite. Für den algerischen Torschützen Anis Hadj Moussa ist es in doppelter Hinsicht besonders.
Memphis Depay guckt bedröppelt beim WM-Test der Niederlande
Memphis Depay guckt bedröppelt beim WM-Test der Niederlande
© IMAGO/ANP
SID
Vor dem Abflug in die USA kassiert Oranje eine späte Pleite. Für den algerischen Torschützen Anis Hadj Moussa ist es in doppelter Hinsicht besonders.

Die Nationalmannschaft der Niederlande hat den Härtetest in der Vorbereitung auf die Fußball-WM verloren. Gegen das ebenfalls für das XXL-Turnier qualifizierte Algerien unterlag das Team von Bondscoach Ronald Koeman im De Kuip in Rotterdam mit 0:1 (0:0) – ausgerechnet durch ein spätes Traumtor und den ersten Länderspieltreffer von Anis Hadj Moussa (86.), der bei Feyenoord Rotterdam unter Vertrag steht.

Insgesamt hatte die Niederlande mehr vom Spiel, scheiterte aber immer wieder am glänzend aufgelegten Luca Zidane, Sohn von Frankreichs Ikone Zinédine Zidane, im Tor der Algerier, bei denen Mohamed Amoura von Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg in der Startelf stand. Nach dem Spiel gab es Pfiffe und Buhrufe, „die niederländische Nationalmannschaft besteigt mit hochroten Köpfen, aber glücklicherweise unverletzt, das Flugzeug nach Amerika“, schrieb De Telegraaf.

Niederlande mit WM-Test gegen Usbekistan

Am Montag (20.45 Uhr) will sich Oranje nun in New York gegen Fußballzwerg Usbekistan das nötige Selbstvertrauen für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) holen.

Ebenso wie Deutschland startet der dreimalige Vizeweltmeister am 14. Juni gegen Japan in die WM. Die weiteren Gegner in der Gruppe F heißen Schweden (20. Juni) und Tunesien (26. Juni). Algerien trifft in der Gruppe J auf Weltmeister Argentinien (17. Juni), Jordanien (23. Juni) und Österreich (28. Juni).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite