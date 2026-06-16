Podolski: El Mala hätte der DFB-Elf „etwas geben können“

SID 16.06.2026 • 14:06 Uhr Die FC-Vereinsikone bedauert die Nicht-Nominierung des Kölner Jungstars und kritisiert die Kommunikation des Bundestrainers.

Ein Spieler des 1. FC Köln ist bei der Fußball-WM nicht dabei, geht es nach Vereinsikone Lukas Podolski, hätte einer die Nominierung aber verdient gehabt. Said El Mala (19) hätte spätestens nach der Verletzung von Lennart Karl in die DFB-Elf gehört, meinte Podolski bei Sport1. „Warum er nicht berücksichtigt wurde, weiß ich nicht. Vielleicht passt er nicht ins System, vielleicht sieht der Trainer ihn nicht in der Rolle, vielleicht war das Telefonat mit dem Trainer nicht so toll“, ergänzte der Weltmeister von 2014.

Sicher ist sich Podolski aber in seiner Bewertung der Kommunikation von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Die sei „etwas unglücklich“ gewesen, meinte er: „Wenn man sagt, ein Spieler sei nicht mehr im Training und deshalb werde jemand anderes nominiert, dann wirft das Fragen auf. Man hätte El Mala auch sagen können: Bleib beim FC, halte dich fit, arbeite nach einem individuellen Plan weiter und sei bereit, falls etwas passiert.“

Nagelsmann hatte nach dem kurzfristigen Ausfall von Karl (FC Bayern) Assan Ouédraogo von RB Leipzig in die Mannschaft geholt mit der Begründung, Ouédraogo stehe „im Saft“ und sei „im Rhythmus“. El Mala dagegen habe „zweieinhalb Wochen nicht trainiert, nur ein bisschen Läufe gemacht, sein letztes Spiel war am 16. Mai“, erklärte Nagelsmann.

Für Podolski, eine verpasste Chance. El Mala habe „eine sehr starke Saison gespielt und hätte der Mannschaft gerade in engen Spielen mit seiner Unbekümmertheit, seinem Dribbling und seiner Schnelligkeit etwas geben können“, sagte Podolski, der damit auf der Linie von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus liegt.