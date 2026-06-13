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Podolski vor DFB-Auftakt: "Sieg, egal wie"

So tippt Podolski den DFB-Auftakt

Der Ex-Nationalspieler hebt den Druck im ersten Turnierspiel hervor. Ein Auftaktsieg gebe Sicherheit und könne den weiteren Turnierverlauf prägen.
Deutschland ist für Lukas Podolski zwar ein Titelkandidat bei der WM, er erinnert aber ebenso an die vergangenen zwei WM-Turniere, als das DFB-Team jeweils nicht über die Vorrunde hinaus kam.
SID
Der Ex-Nationalspieler hebt den Druck im ersten Turnierspiel hervor. Ein Auftaktsieg gebe Sicherheit und könne den weiteren Turnierverlauf prägen.

Für Lukas Podolski steht ein WM-Auftakterfolg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Curacao über allem. „Sieg, egal wie“, sagte der Weltmeister von 2014 im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger und der Kölnischen Rundschau.

Entsprechend geht der 41-Jährige auch nicht von einem historisch hohen Erfolg gegen den WM-Debütanten aus der Karibik am Sonntag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) aus: „Ich sage 3:0.“

Podolski fordert Auftaktsieg gegen Curacao

Für Podolski, der beim Heimturnier 2006 im Eröffnungsspiel (4:2 gegen Costa Rica) in der Startelf stand und bei drei WM-Endrunden mitwirkte, ist ein Sieg zum Start nicht hoch genug zu bewerten. „Gerade für die, die das erste Mal bei einer WM sind: Du bist nervös, hast Druck, hast Erwartungen von dir selbst, den Fans, der ganzen Nation“, sagte der 130-malige Nationalspieler.

„Mit einem Sieg lässt dieser Druck los. Du merkst: Ich kann das. Wir können das“, sagte Podolski, der seine Karriere vor wenigen Wochen beendet hat: „Das gibt Energie und Selbstvertrauen für das ganze Turnier. Mit einer Niederlage hingegen schleppt du das mit – im Kopf, in den Beinen.“ Das erste Spiel setze „den Ton für alles, was danach kommt“.

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