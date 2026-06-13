Podolski vor DFB-Auftakt: "Sieg, egal wie"

SID 13.06.2026 • 08:15 Uhr Der Ex-Nationalspieler hebt den Druck im ersten Turnierspiel hervor. Ein Auftaktsieg gebe Sicherheit und könne den weiteren Turnierverlauf prägen.

Für Lukas Podolski steht ein WM-Auftakterfolg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Curacao über allem. „Sieg, egal wie“, sagte der Weltmeister von 2014 im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger und der Kölnischen Rundschau.

Entsprechend geht der 41-Jährige auch nicht von einem historisch hohen Erfolg gegen den WM-Debütanten aus der Karibik am Sonntag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) aus: „Ich sage 3:0.“

Podolski fordert Auftaktsieg gegen Curacao

Für Podolski, der beim Heimturnier 2006 im Eröffnungsspiel (4:2 gegen Costa Rica) in der Startelf stand und bei drei WM-Endrunden mitwirkte, ist ein Sieg zum Start nicht hoch genug zu bewerten. „Gerade für die, die das erste Mal bei einer WM sind: Du bist nervös, hast Druck, hast Erwartungen von dir selbst, den Fans, der ganzen Nation“, sagte der 130-malige Nationalspieler.