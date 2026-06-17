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Portugal-Star verpasst WM-Auftakt

Portugal-Star verpasst WM-Auftakt

Rúben Dias verpasst das erste WM-Spiel der portugiesischen Nationalmannschaft. Der Verteidiger ist nicht rechtzeitig fit geworden.
Roberto Martinez spricht über die Rolle von Cristiano Ronaldo, die er bei der Weltmeisterschaft mit Portugal einnehmen wird.
Felix Kunkel
Rúben Dias verpasst das erste WM-Spiel der portugiesischen Nationalmannschaft. Der Verteidiger ist nicht rechtzeitig fit geworden.

Portugal muss beim ersten WM-Spiel auf einen Stammspieler verzichten. Wie Nationaltrainer Roberto Martínez auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Kongo (19 Uhr im LIVETICKER) bestätigte, fällt Innenverteidiger Rúben Dias angeschlagen aus.

„Er ist noch nicht ganz fit, und wir wollen kein Risiko eingehen“, betonte Martínez. Dias hatte wegen Muskelbeschwerden in den vergangenen Tagen nur individuell trainieren können.

Der erfahrene Abwehrspieler von Manchester City hatte in der abgelaufenen Rückrunde wiederholt mit Problemen am Oberschenkel zu kämpfen und mehrere Partien verpasst.

WM: Dias soll zeitnah einsatzbereit sein

In den beiden letzten Freundschaftsspielen der portugiesischen Auswahl vor der WM gegen Chile (2:1) und Nigeria (2:1) hatte Dias jeweils auf dem Platz gestanden.

Nun wird seine Rückkehr für das zweite Gruppenspiel gegen Usbekistan am Dienstag (19 Uhr) erwartet.

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