Portugal-Star verpasst WM-Auftakt

Felix Kunkel 17.06.2026 • 10:13 Uhr Rúben Dias verpasst das erste WM-Spiel der portugiesischen Nationalmannschaft. Der Verteidiger ist nicht rechtzeitig fit geworden.

Portugal muss beim ersten WM-Spiel auf einen Stammspieler verzichten. Wie Nationaltrainer Roberto Martínez auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Kongo (19 Uhr im LIVETICKER) bestätigte, fällt Innenverteidiger Rúben Dias angeschlagen aus.

„Er ist noch nicht ganz fit, und wir wollen kein Risiko eingehen“, betonte Martínez. Dias hatte wegen Muskelbeschwerden in den vergangenen Tagen nur individuell trainieren können.

Der erfahrene Abwehrspieler von Manchester City hatte in der abgelaufenen Rückrunde wiederholt mit Problemen am Oberschenkel zu kämpfen und mehrere Partien verpasst.

WM: Dias soll zeitnah einsatzbereit sein

In den beiden letzten Freundschaftsspielen der portugiesischen Auswahl vor der WM gegen Chile (2:1) und Nigeria (2:1) hatte Dias jeweils auf dem Platz gestanden.