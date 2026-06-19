Potter sicher: Schwedens Isak wird „stärker und stärker“

SID 20.06.2026 • 01:10 Uhr Hinter Alexander Isak liegt eine komplizierte Saison mit dem FC Liverpool. Mit Schweden läuft es für ihn bei der WM bisher optimal.

Schwedens Nationaltrainer Graham Potter sieht Stürmerstar Alexander Isak pünktlich zur Fußball-WM auf dem Weg zurück zu alter Klasse. Der Angreifer werde „stärker und stärker“ und habe sein Lachen wiedergefunden, sagte Potter vor Schwedens zweitem Gruppenspiel in Houston gegen die Niederlande am Samstagabend (19.00 Uhr/ZDF und MagentaTV).

Der 26-jährige Isak hatte nach seinem Wechsel von Newcastle United zum FC Liverpool für die britische Rekordablösesumme von 125 Millionen Pfund mit Form- und Fitnessproblemen zu kämpfen. In der Premier League kam Isak lediglich auf 14 Einsätze und drei Tore.

Beim 5:1-Auftaktsieg Schwedens gegen Tunesien deutete Isak wieder seine Klasse an. Er erzielte einen Treffer und bereitete zwei weitere Tore vor. „Er ist noch nicht an seinem absoluten Maximum angekommen, aber mit seiner Qualität kann er Spiele trotzdem beeinflussen“, sagte Potter. Isak, der im Spiel gegen die Niederlande auch ins Duell mit Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk geht, genieße die Zeit im Kreis der Nationalmannschaft und spiele mit einem Lächeln im Gesicht.