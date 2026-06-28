Staatspräsident entschuldigt sich für WM-Aus

SID 28.06.2026 • 16:38 Uhr Präsident Lee Jae Myung bezeichnet den Vorrunden-K.o. Südkoreas als "inakzeptables Ereignis" und kündigt Konsequenzen an.

Staatspräsident Lee Jae Myung hat sich für Südkoreas Vorrunden-Aus bei der Fußball-WM bei seinem Volk entschuldigt und tiefgreifende Konsequenzen angekündigt.

„Ich entschuldige mich zutiefst bei der Öffentlichkeit für die große Enttäuschung, die durch dieses inakzeptable Ergebnis verursacht wurde. Wir werden zügig daran gehen, die Sportverwaltung zu reformieren, damit sich so etwas niemals wieder ereignet“, schrieb Lee in einem Beitrag auf X.

Meint er mit diesen Worten den Trainer?

Der Unmut des Staatsoberhauptes aufgrund der unerwarteten 0:1-Pleite des Teams um Gladbachs Bundesliga-Profi Jens Castrop im entscheidenden Gruppenmatch gegen Südafrika richtete sich offenkundig gegen Nationaltrainer Myung-bo Hong und die sportliche Führung der Asiaten.

„Wenn Loyalität und Fraktionismus höher bewertet werden als Kompetenz und inkompetente Personen in Führungspositionen berufen werden, ist das Ergebnis so gut wie vorprogrammiert.“

Warum stand Son nicht in der Startelf?

Hong steht besonders wegen seines Verzichts auf Stürmerstar Heung-Min Son in der Startelf gegen Südafrika in der Kritik. Dass der Ex-Nationalspieler weiter im Amt bleiben kann, gilt als unwahrscheinlich.