„Eine Hand Gottes gibt es nicht“

SID 11.06.2026 • 23:40 Uhr Drei Platzverweise, zwei Tore, ein Sieger: Die Reaktionen der Zeitungen nach dem Auftakt der Weltmeisterschaft.

Das WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika (2:0) war kein fußballerischer Leckerbissen, hatte aber beste Stimmung, große Emotionen und gleich drei Platzverweise zu bieten.

Die Reaktion der internationalen Presse im Überblick:

MEXIKO

El Universal: „Die mexikanische Nationalmannschaft eröffnet die WM 2026 mit einem glanzlosen Sieg. Aber das Stadion von Mexiko-Stadt erinnerte sich an seine Vergangenheit und daran, dass es vor nicht allzu langer Zeit noch das legendäre Aztekenstadion war. Der Austragungsort, der an diesem Nachmittag zum dritten Mal eine Weltmeisterschaft ausrichtete, bebte wie schon lange nicht mehr.“

SÜDAFRIKA:

Kickoff: „Mehr rote Karten als Tore – Bafana Bafana startet mit einer enttäuschenden Leistung.“

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport: „Zwei Tore, drei Rote Karten – und kein Problem für Aguirres Mexikaner. Südafrika tut sich schwer und wirkt technisch und taktisch deutlich unterlegen.“

SPANIEN

AS: „Das schöne, geliebte und siegreiche Mexiko! Südafrika konnte dem Kampfgeist, dem Siegeswillen und dem attraktiven Fußball der Gastgeber nichts entgegensetzen.“

MARCA: „¡Mexico, que lindo! – Mexiko, wie schön! Was für ein WM-Auftakt, absolut irre! Ein fantastisches Debüt für Mexiko mit Toren von Quinones und Raúl Jiménez in einem historischen Spiel mit drei Platzverweisen, DREI!“

FRANKREICH

L’Equipe: „Mexiko ist Herr im eigenen Haus. Nachdem Julian Quinones, der Torschützenkönig der Saudi Pro League in dieser Saison, schnell die Führung erzielt hatte, dominierte Mexiko die Partie und geriet nie wirklich in Bedrängnis.“

USA

USA Today: „Mexiko überrollt Südafrika zum WM-Auftakt in der roten Kartenflut. Mexiko hat die WM 2026 genau so begonnen, wie es sich das erhofft hatte.“

SCHWEIZ

Blick: „Zwei Tore, drei Rote Karten und ein Torschütze, der in Tränen ausbricht. Das WM-Auftaktspiel zwischen Mexiko und Südafrika endet mit dem besseren Ende für den Gastgeber. Eine Hand Gottes gibts im Eröffnungsspiel der Mexikaner gegen Südafrika aber nicht. Und auch kein Jahrhundertor. Dafür ganz, ganz große Emotionen. Als Ral Jiménez den erlösenden zweiten Treffer für seine Mexikaner erzielt, bricht er in Tränen aus, zeigt mit dem Arm gen Himmel, huldigt seinem erst im März verstorbenen Papa Don.“

ENGLAND