"Pride Match": Ägypten fokussiert sich "nur auf Fußball"

SID 26.06.2026 • 00:47 Uhr Die Partie sorgte bereits kurz nach der Auslosung für Wirbel - der ägyptische Trainer nimmt nur auf das Sportliche Bezug.

Der ägyptische Nationaltrainer Trainer Hossam Hassan will sich vor dem viel diskutierten „Pride Match“ nur auf das Sportliche konzentrieren. Als Coach fokussiere er sich „auf den Fußball. Das ist alles, woran wir denken“, betonte der 59-Jährige angesprochen auf eine Stellungnahme des Gegners Iran im Vorfeld der Partie, die am Samstag (5.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) in Seattle stattfindet.

Am Mittwoch hatte The Athletic berichtet, dass der iranische Verband laut eines Sprechers die FIFA über den gemeinsamen Standpunkt beider Nationen informiert habe. Demnach erwarte man, dass „die notwendigen Schritte“ unternommen werden, „um sicherzustellen, dass keine entsprechenden Zeremonien oder Werbeaktionen im Stadion oder im Rahmen des offiziellen Spielgeschehens stattfinden“. Die LGBTQ+-Gemeinschaft wird in der Stellungnahme jedoch nicht wörtlich erwähnt.

WM 2026: Ägypten will sich nur auf Fußball konzentrieren

Hassan nahm bei der Pressekonferenz keinen direkten Bezug auf die iranischen Äußerungen. Das Organisatorische während des Turniers handhabe die FIFA, zudem habe man den eigenen Verband, „der sich um solche Dinge kümmert“, sagte er: „Wir beschäftigen uns mit Fußball auf dem Platz.“ Man respektiere Richtlinien der FIFA.

Bereits nach der Auslosung hatte die Partie für Wirbel gesorgt. Die Veranstalter hatten das Spiel zum „Pride Match“ ausgerufen, noch bevor die Paarung festgestanden hatte. Die Begegnung fällt auf ein Wochenende, an dem in der Stadt traditionell die LGBTQI+-Community feiert.