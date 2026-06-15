Brisantes Wiedersehen für Tuchel bei der WM

SID 15.06.2026 • 02:57 Uhr Die Schiedsrichteransetzung für das WM-Auftaktspiel der Engländer hat für Thomas Tuchel eine pikante Note.

Pikantes Wiedersehen für Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel: Der WM-Auftakt der Three Lions in Gruppe L gegen Kroatien (Mittwoch, 22.00 Uhr im LIVETICKER) wird ausgerechnet von Schiedsrichter Clément Turpin geleitet. Tuchel hatte den Franzosen als Coach von Bayern München vor gut drei Jahren massiv kritisiert.

„Note sechs“, schimpfte Tuchel damals nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Manchester City über Turpin, dieser habe „absolut furchtbar“ gepfiffen: „Note sechs von der ersten Minute, von der ersten Entscheidung an.“ Der heute 52-Jährige monierte, dass jede kleine Entscheidung gegen seine Mannschaft ausgefallen sei.

Tuchel schimpfte einst über Schiri Turpin

„Ich würde ihm eine eins von zehn geben. Er war absolut furchtbar. Das ist auf diesem Niveau kaum zu glauben“, sagte Tuchel, nachdem Turpin im Rückspiel unter anderem zwei umstrittene Elfmeter gegen Bayern gepfiffen hatte und Tuchel in der Schlussphase Gelb-Rot sah.

Normalerweise würde er nichts über die Schiedsrichter sagen, „aber heute war es schon sehr auffällig, welch schwache Entscheidungsfindung er da hatte.“